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В ООН оценили спад мировой торговли

Nuotrauka portofklaipeda.lt

Глобальный торговый оборот по итогам 2020 года снизится на 7-9%. Об этом в среду, 21 октября, сообщило информагентство РБК-Украина со ссылкой на доклад Конференции ООН по торговле и развитию UNCTAD. 

Падение объемов торговли произошло во всех регионах мира из-за карантинных ограничений, отмечают авторы доклада. Они напоминают, что по этой причине во втором квартале 2020 года мировая торговля потеряла 19% в годовом сравнении. После этого она несколько восстановилась в третьем квартале, когда спад в сравнении с тем же периодом 2019 годом составил 4,5%. 

«Торговля домашним офисным оборудованием и медицинскими принадлежностями увеличилась в третьем квартале. Рост в текстильном секторе также был сильным. В то же время она еще больше ослабла в автомобильном и энергетическом секторах», — говорится в докладе UNCTAD. 

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Как сообщалось ранее, по прогнозу Всемирной торговой организации по итогам 2020 года мировая торговля снизится на 9,2% на фоне эпидемии коронавируса. Но уже в 2021 году она вырастет на 7,2%.

korrespondent.net

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