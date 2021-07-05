В ООН предложили создать глобальный фонд социальной защиты населения

Он напомнил, что Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и другие документы требуют обеспечить защиту всех людей от крайней нищеты путем предоставления им гарантированного дохода в тех случаях, когда им не хватает заработка или они потеряли работу.

Оливье де Шуттер считает, что необходимо в срочном порядке создать глобальный фонд, который поможет бедным странам поддерживать минимальный уровень социальной защиты в случае потрясений, подобных нынешней пандемии. Он полагает, что без такого фонда развивающиеся государства не справятся с лавиной нищеты.

Даже до начала пандемии коронавируса большинство людей в мире (55%, или 4 млрд человек) не имели никакой социальной защиты. Детские пособия выплачивались лишь на одного из трех детей в мире. Эксперт подчеркнул, что в прошлом в социальную защиту вкладывалось слишком мало средств, и поэтому пандемия COVID-19 застала многие страны врасплох. Например, в странах Европы и Центральной Азии, где в целом наблюдается наиболее высокий уровень охвата разного рода социальными выплатами, пособиями по безработице охвачены лишь 42,5% населения.

В период пандемии многие государства поддерживали свое население материально, но в общей сложности 2,7 млрд человек по всему миру не получили никакой помощи в противостоянии кризису.

«В результате, по оценкам Всемирного банка, чрезвычайная ситуация, вызванная пандемией COVID-19, в одном лишь 2020 году привела к тому, что число нищих увеличилось на 88-115 млн человек, а в 2021 году их число, как ожидается, увеличится еще на 23-35 млн человек», — говорится в докладе, который Шуттер представил на рассмотрение Совета ООН по правам человека.

Эксперт полагает, что из последствий пандемии необходимо извлечь урок и укрепить систему социальной помощи на глобальном уровне. Он настаивает на создании глобального фонда социальной защиты для восполнения дефицита финансирования, с которым сталкиваются страны с низким и средним уровнем дохода. Спецдокладчик полагает, что пришло время также унифицировать минимальные стандарты социальной защиты повсюду в мире.