В ООН представили новый план спасения планеты

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Рабочая группа ООН по работе с проблемами экологии представила глобальный проект защиты биоразнообразия и спасения планеты от климатических потрясений в ближайшее десятилетие. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что в проект новой Конвенции о биологическом разнообразии (CBD) внесли 21 цель.

В частности, до 2030 года запланировано сократить использование пестицидов в сельском хозяйстве на две трети и усилить защиту 30% Мирового океана и суши.

К середине 21 века в приоритете снижение уровня вымирания видов животных на 90% и повышение целостности всех экосистем.

Отдельное внимание в конвенции уделено вопросам здорового существования человека. Предлагается снизить загрязнение из всех источников, в том числе за счет сокращения пластиковых отходов, а также увеличить площади природных уголков в городах.

«К 2030 году необходимо начать восстановление естественных экосистем, чтобы к 2050 году прийти к нулевым выбросам углекислого газа и минимальному воздействию на окружающую среду», – заявил исполнительный секретарь CBD Элизабет Мрема.

Новые цели представят на глобальной конференции ООН в октябре 2021 года, которая пройдет в Китае.

Далее документ должны будут рассмотреть и ратифицировать 196 стран, подписавших Конвенцию о биологическом разнообразии. Ее приняли в 1992 году в Рио-де-Жанейро.