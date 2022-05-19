В ООН представили план перехода на возобновляемые источники энергии

Гутерриш предложил рассматривать технологии возобновляемых источников энергии, такие как аккумуляторные батареи, как «важнейшие и свободно доступные глобальные общественные блага». Он призвал к созданию глобальной коалиции по аккумуляторным батареям для ускорения инноваций и внедрения, которая будет управляться правительствами и объединит технологические компании, производителей и финансистов.

Также генсек ООН предлагает обеспечить, расширить и диверсифицировать поставки важнейших компонентов и сырья для технологий возобновляемой энергетики.

По его словам, нужно реформировать бюрократию, чтобы уравнять условия для возобновляемых источников энергии.

Кроме того, как считает Гуттериш, правительства должны перенести субсидии с ископаемых видов топлива на защиту бедных и наиболее уязвимых людей и сообществ.

Он отметил, что частные и государственные инвестиции в возобновляемые источники энергии должны составить не менее четырех триллионов долларов в год.