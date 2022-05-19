В ООН представили план перехода на возобновляемые источники энергии

Война в Украине стала для мира тревожным сигналом к отказу от ископаемого топлива. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о плане ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии, сообщает CNN.
«Глобальная энергетическая система разрушена и все ближе подводит нас к климатической катастрофе. Ископаемое топливо — это тупик — экологический и экономический…Единственное устойчивое будущее — это будущее возобновляемых источников энергии. Мы должны положить конец загрязнению ископаемым топливом и ускорить переход к возобновляемым источникам энергии, прежде чем мы сожжем наш единственный дом», — отметил он.
Гутерриш предложил рассматривать технологии возобновляемых источников энергии, такие как аккумуляторные батареи, как «важнейшие и свободно доступные глобальные общественные блага». Он призвал к созданию глобальной коалиции по аккумуляторным батареям для ускорения инноваций и внедрения, которая будет управляться правительствами и объединит технологические компании, производителей и финансистов.
Также генсек ООН предлагает обеспечить, расширить и диверсифицировать поставки важнейших компонентов и сырья для технологий возобновляемой энергетики.
По его словам, нужно реформировать бюрократию, чтобы уравнять условия для возобновляемых источников энергии.
Кроме того, как считает Гуттериш, правительства должны перенести субсидии с ископаемых видов топлива на защиту бедных и наиболее уязвимых людей и сообществ.
Он отметил, что частные и государственные инвестиции в возобновляемые источники энергии должны составить не менее четырех триллионов долларов в год.korrespondent.net