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В ООН приняли три резолюции о демилитаризации космоса

Автор: Patrick Gruban, cropped and downsampled by Pine — originally posted to Flickr as UN General Assembly, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4806869

Генеральная ассамблея ООН приняла большинством голосов три резолюции по разоружению в космосе. Документы были предложены Россией, сообщает Интерфакс в пятницу, 13 декабря.

Так, в первом документе «Неразмещение первыми оружия в космосе» авторы подтвердили «необходимость изучения и принятия практических мер при выработке соглашений в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве» и выразили «серьезную обеспокоенность из-за превращения космического пространства в арену военного противоборства».

Вторая резолюция – «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружения в космическом пространстве». Она «настоятельно призывает международное сообщество продолжить свои усилия, направленные на предотвращение гонки вооружения, включая размещение оружия, в космическом пространстве в целях поддержания международного мира и укрепления глобальной безопасности».

Авторы этой резолюции выразили «серьезную обеспокоенность в связи с объявленными некоторыми государствами планами, которые включают размещение оружия, в частности ударных боевых систем в космическом пространстве».

Третий документ «Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности» подтверждает право всех государств «исследовать и использовать космическое пространство в соответствии с международным правом».

Напомним, 21 ноября НАТО объявило космос отдельной сферой проведения военных операций после воздуха, моря, суши и кибернетических связей. При этом в Альянсе заявили, что не будут размещать свое собственное оружие в космосе.

korrespondent.net

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