В ООН приветствовали намерение США увеличить лимит приема беженцев

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) приветствовало намерение США увеличить квоту приема беженцев в стране с 62,5 тыс. человек до 125 тыс. На брифинге в Женеве во вторник официальный представитель этого управления Шабиа Манту призвала «все государства предоставить больше мест для беженцев», передает ТАСС.

Она отметила, что «УВКБ приветствует предложение президента США Джо Байдена» об увеличении квоты для приема. Этот план, подчеркнула Манту, «посылает ясный сигнал миру о важности для всех стран сделать свою часть [работы] и действовать совместно в разделении ответственности в реагировании на нужды беженцев». Управление «призывает все страны предоставить больше мест для расселения беженцев», заключила официальный представитель.

Администрация президента США Джо Байдена направила американским законодателям доклад с рекомендациями увеличить квоту приема беженцев в стране с 62,5 тыс. человек до 125 тыс. в 2022-м финансовом году (начнется с 1 октября). В Госдепартаменте в этой связи отметили, что прием беженцев «играет важную роль для интересов Соединенных Штатов в сфере внешней политики и целей страны в области национальной безопасности».