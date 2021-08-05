В ООН призвали Литву соблюдать международные обязательства, касающиеся права на убежище

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) обеспокоено сообщениями о насилии на литовско-белорусской границе и призывает Литву соблюдать международные обязательства, касающиеся права на убежище. Об этом заявили ТАСС в женевской штаб-квартире этого управления.

«Мы внимательно следим за ситуацией и ее развитием», — отметила официальный представитель УВКБ Шабия Манту. «УВКБ призывает Литву придерживаться всех международных обязательств. Мы также особенно обеспокоены сообщениями о насилии в отношении людей на границе», — подчеркнула она.

Официальный представитель пояснила, что Конвенция 1951 года о статусе беженцев, Европейская конвенция по правам человека и законодательство ЕС ясно требуют от государств защищать право людей на убежище и защиту, даже если они прибывают в страну незаконно. «Право искать убежище является фундаментальным человеческим правом. И хотя у государств есть законное право контролировать свои границы, они должны также соблюдать права человека», — констатировала Шабия Манту.

По ее словам, власти не могут автоматически отказать во въезде или возвращать людей, не проведя индивидуального рассмотрения в отношении тех, кто нуждается в защите, так как это было бы нарушением международного права. «Кроме того, согласно Конвенции 1951 года о статусе беженцев, нелегальный въезд с целью поиска убежища не должен подлежать наказанию», — заключила Шабия Манту.

4 июля Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что белорусские пограничники выявили на границе с Литвой пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы огнестрельные ранения и следы укусов собак. Госпогранкомитет распространил видеозапись с пострадавшими. Официальный представитель ведомства Антон Бычковский сообщил, что белорусские пограничники обнаружили рядом с литовской границей мужчину восточной внешности в тяжелом состоянии, при оказании первой помощи он умер. 3 августа в Госпогранкомитете заявили, что за последние сутки около сорока иностранцев были насильно выдворены представителями сопредельной стороны в Беларусь.