В ООН призвали Россию и США к деэскалации

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал критически важным диалог Запада с Россией. Об этом сообщает ТАСС .

«Конечно, все обеспокоены нынешней эскалацией напряженности. Диалог критически важен для снижения напряженности и избежания той или иной конфронтации», — сказал Гутерриш.

По его словам, обострение ситуации стало бы «катастрофой для Европы и всего мира». В процессе диалога «нужно найти путь к деэскалации напряженности», резюмировал глава ООН.

Напомним, что ранее США заявили об эскалации в отношениях с РФ. Мир столкнулся с кризисом европейской безопасности, а «риторика стала довольно резкой», заявили в США.