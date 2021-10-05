В ООН призвали Россию и США заранее начать переговоры по соглашению на замену ДСНВ

Фото pixabay.com

России и США необходимо заранее начать диалог по новому соглашению в области контроля над вооружениями до истечения в 2026 году Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом заявила в понедельник заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, передает ТАСС.

«Я воодушевлена позитивным развитием [отношений] между двумя крупнейшими ядерными странами — США и Россией, включая продление Договора об СНВ, а также подтверждением [на встрече в Женеве] президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным принципа о том, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть развязана», — сказала Накамицу, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

«Возвращаясь к регулярному стратегическому диалогу, я надеюсь, что переговоры между США и Россией по новым договоренностям в области контроля над вооружениями начнутся задолго до истечения Договора об СНВ в 2026 году», — заявила она.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. 3 февраля 2021 года в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.