В ООН прогнозируют масштабный голод после пандемии

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Пандемия коронавируса вызовет гуманитарную катастрофу и голод множества людей. Об этом свидетельствует анализ Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), сообщает прес-центр ВПП.

Согласно последним расчетам, четверть миллиарда жителей планеты уже в этом, 2020 году, могут столкнуться с сильным голодом из-за последствий COVID19.

«В настоящее время ВПП ООН предварительно размещает трехмесячный запас продовольствия в наиболее уязвимых странах», — говорится в сообщении.

К слову, ранее директор Программы Дэвид Бизли заявлял, что нынешняя пандемия коронавируса может привести к голоду «библейских масштабов».