В ООН рассказали, каким странам стоит опасаться коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью агентству Associated Press ответил на вопрос о том, каким странам следует опасаться коронавируса и его последствий. По его словам, это государства, где система здравоохранения развита не так хорошо.

По словам Генерального секретаря ООН, ВОЗ изучает возможные варианты действий на случай, если коронавирус попадет в государства с меньшими возможностями в системе здравоохранения — к таким относятся государства Африки. Гутерриш высказал опасения, что вспышка коронавируса может создать угрозу для всего мира, но пока она еще не вышла из-под контроля.

Напомним, 14 февраля Министерство здравоохранения Египта подтвердило первый в стране случай заражения новым коронавирусом у гражданина Китая. Это также первый случай заражения коронавирусом в Африке.

К слову, по состоянию на сегодняшний день число жертв нового коронавируса возросло до 2004 человек, более 14,3 тысячи выздоровели, а общее число зараженных с момента вспышки болезни превысило 74,1 тысячи человек.