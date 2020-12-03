В ООН сообщили, сколько людей живут в рабстве

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Более 40 миллионов человек в мире являются жертвами современных форм рабства, 71% из них — женщины и девочки. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе своего выступления, приуроченного к Международному дню борьбы за отмену рабства.

«Сегодня рабство предстает в виде угнетения по происхождению, насильственного, детского, домашнего труда, принудительных браков, долговых обязательств, торговли людьми для эксплуатации, в том числе, сексуальной, а так же вовлечения детей в вооруженные конфликты» — приводятся его слова на сайте ООН.

Он подчеркнул, что больше всего затронуты современными формами рабства бедные и маргинализированные группы, расовые и этнические меньшинства, представители коренных народов и мигранты.