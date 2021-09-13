В ООН заявили, что санкции против Афганистана не должны затрагивать гуманитарную работу

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Санкции международного сообщества в отношении Афганистана не должны распространяться на работу по оказанию гуманитарной помощи. Об этом заявил в понедельник заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает ТАСС.

«Жизни миллионов мирных афганцев находятся на кону, так что любые санкции и контртеррористические меры стран — членов ООН не должны затрагивать беспристрастную гуманитарную деятельность», — сказал он.

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) предоставило ООН письменные обязательства по обеспечению безопасности работы с целью доставки гуманитарной помощи, указал Гриффитс.