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В ООН заявили, что санкции против Афганистана не должны затрагивать гуманитарную работу

Фото pixabay.com

Санкции международного сообщества в отношении Афганистана не должны распространяться на работу по оказанию гуманитарной помощи. Об этом заявил в понедельник заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает ТАСС.

«Жизни миллионов мирных афганцев находятся на кону, так что любые санкции и контртеррористические меры стран — членов ООН не должны затрагивать беспристрастную гуманитарную деятельность», — сказал он.

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) предоставило ООН письменные обязательства по обеспечению безопасности работы с целью доставки гуманитарной помощи, указал Гриффитс.

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«Вчера мы получили от талибов письменное согласие и обязательства обеспечить безопасность миссии ООН по доставке помощи», — сказал он.

ООН увеличивает количество персонала в Афганистане и возможности по оказанию гуманитарной помощи, заявил замгенсека ООН.

«ООН быстро увеличивает присутствие персонала и возможности по удовлетворению срочных потребностей людей в помощи», — сказал он.

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