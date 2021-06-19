В ООН заявили о голоде в Эфиопии

При этом в отчете нет официального объявления о голоде — его объявляют только при соблюдении определенных показателей смертности, недоедания и голода: не менее 20% домохозяйств в районе сталкиваются с крайней нехваткой продуктов питания с ограниченными возможностями справиться с этим; показатели острого недоедания превышают 30%; смертность превышает два человека в день на 10 тысяч человек.

Глава гуманитарных организаций ООН Марк Лоукок подчеркнул, что на севере Эфиопии наблюдается голод и «будет гораздо хуже». Кризис является результатом каскадных последствий конфликта, включая перемещение населения, ограничение передвижения, ограниченный гуманитарный доступ, потерю урожая и средств к существованию, а также дисфункциональные или несуществующие рынки. В частности, Тыграй был опустошен боевыми действиями между правительственными войсками и повстанцами, 1,7 миллиона человек покинули свои дома.

Напомним, что число голодающих в мире достигло пятилетнего максимума. Проблема острого отсутствия продовольственной безопасности острее всего стоит в странах Африки. Основными причинами названы конфликты, экономические потрясения и пандемия.