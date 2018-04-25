В ООН заявили о росте угрозы насилия в отношении женщин во время самоизоляции

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Угроза насилия в отношении женщин обострилась во всем мире во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. С таким заявлением выступила сегодня исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Геда Фатхи Вали, сообщает ТАСС.

По сведениям УНП ООН, в мире все больше женщин сталкиваются с домашним насилием со стороны сожителей или родственников. «Кризис COVID-19 усугубляет ситуацию. Во многих странах изоляция повысила угрозу насилия, ограничив доступ женщин к правоохранительным и судебным услугам», — говорится в заявлении.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал, что мир столкнулся со вспышкой домашнего насилия в отношении женщин после введения во многих государствах карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.