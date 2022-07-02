В отчете Amnesty о мигрантах не учтен контекст ситуации — Билотайте

«Не дана оценка контексту самой ситуации, так как это не просто миграционный процесс и это не военные беженцы, которые бегут от войны, а задействуются совсем другие механизмы, это гибридная атака, организованная белорусским режимом», — заявила журналистам в понедельник глава МВД.

Отвечая на критику организации о том, что мигрантов содержат в ужасающих условиях в центрах регистрации иностранцев, Билотайте сказала, что в связи с их внезапным наплывом было невозможно найти подходящую инфраструктуру.

«Это обусловлено экстремальной ситуацией, когда такое большое количество людей прибыло в Литву одновременно с помощью белорусского режима, и, конечно, не было никакой инфраструктуры, все нужно было создавать, и, конечно, не так просто было найти места, были разные возражения при выборе тех или иных мест», — сказала министр.

Она также утверждала, что прежняя система предоставления убежища создавала возможности для злоупотреблений.

«Ею просто было очень легко злоупотреблять, у нее были определенные погрешности. Мы должны были четко сказать, что нам нужны перемены, чтобы процессы, используемые белорусским режимом, не были использованы против нас», — сказала она.

Между тем правозащитная организация утверждает, что литовские учреждения не применяли надлежащий процесс рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, препятствовали доступу просителей убежища к необходимым доказательствам, она также оценила систему юридической помощи как обман.

Билотайте отмела критику организации о том, что выдворение мигрантов на границе является незаконным в соответствии с международным правом и законодательством Евросоюза.

«Процедуры работают, и люди используют эти процедуры, они точно не противоречат требованиям ЕС», — сказала она.

Отчет основан на данных, полученных во время визита представителей Amnesty International в Литву с ноября 2021 года по май 2022 года.

Они опросили 47 мигрантов и посетили центры регистрации иностранцев в Мядининкай и Кибартай.

В прошлом году из Беларуси нелегально попало в Литву почти 4,2 тыс. мигрантов, в основном с Ближнего Востока и Африки. Литва называет приток мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

С августа прошлого года пограничники развернули на границе более 10 тыс. человек, пытавшихся нелегально проникнуть в Литву.

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