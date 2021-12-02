В отношении 14-и мигрантов пограничники предприняли все необходимые действия — А. Билотайте

«Граница Литвы закрыта. (…) Мы не можем открыть границу и впустить всех», — сказала министр.

«Мы не позволим, чтобы злоупотребляли и пользовались детьми как прикрытием», — добавила она.

По словам Билотайте, мигранты были возвращены в Беларусь, так как не было установлено опасности для их здоровья.

«Поскольку у этих лиц были документы, им было предложено вернуться в страну их происхождения, (…) но они отказались и предпочли вернуться в Беларусь», — сказала министр.

Группа из 14-и нелегальных мигрантов была обнаружена во вторник в Варенском районе, примерно в 300 метрах от границы с Беларусью. Иностранцы были доставлены на заставу им. Александраса Бараускаса, где им предоставили питание.

У 12 мигрантов были документы — это были граждане Ирака. У двух иностранок документов не было, они представились гражданками Сомали. Среди граждан Ирака были две семьи — супружеские пары и по трое несовершеннолетних детей. Оставшиеся два гражданина Ирака — одинокие мужчины.

В среду после обеда группа из 14-и мигрантов вернулась в Беларусь.

По словам Билотайте, она не располагает информацией о том, что эти лица просили убежища. Позже в четверг пограничники указали BNS, что иностранцы не просили убежища.

В Литву в этом году попало более 4,2 тыс. мигрантов. Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.