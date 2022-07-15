В отпуск с долгами

Согласно исследованию, жителей, склонных отправиться на отдых с непогашенными долгами, – 41%. По сравнению с 2018 годом количество людей, заявивших об этом, увеличилось на 14 процентных пунктов.

По словам Ю. Багданавичюте, 28% жителей задолженность знакомым или родственникам в сумме одного месячного дохода не помешала бы отправиться в отпуск. Респондентов, считающих так, на 5 процентных пунктов больше, чем в 2018 году.

Тех, кто готов отправиться в путешествие или поехать на курорт, если задолженность знакомым или родственникам превышала бы сумму доходов за 3 месяца и более, с 2018 г. не изменилась и, по данным исследования, составляет 12 процентов.

Финансовое поведение

«Как бы мы ни чувствовали, что заслужили отпуск, особенно после ограничений из-за пандемии, тратить деньги на развлечения при наличии долгов — крайне пагубная практика. Это противоречит не только любым правилам устойчивого финансового поведения, но и элементарной логике. Такое поведение лишь еще больше увеличит долговое бремя, что в долгосрочной перспективе может перерасти в серьезную проблему. Кроме того, эмоциональное качество отдыха, при наличии долгов, также было бы сомнительным», — говорит Ю. Багданавичюте.

Однако, по мнению эксперта Swedbank, это не означает, что люди с задолженностями должны наказывать себя и отказываться от отпуска. Просто стоит выбирать более экономичные способы отдыха.

«Можно спланировать отдых в своем городе, находя различные бесплатные мероприятия и развлечения, выбирая ближайшие уютные уголки природы для приятных походов. И, самое главное, планировать свой бюджет таким образом, чтобы сумма, необходимая для покрытия долгов и других необходимых расходов, оставалась в приоритете», — комментирует Ю. Багданавичюте.

Финансовый эксперт отмечает, что, даже если вы пренебрегли своими долгами и отдохнули не по средствам, необходимо как можно скорее вернуться на путь тщательного финансового планирования.

«Составьте бюджет, включите строки для погашения долга и сбережений, придерживайтесь своего плана. Растущая инфляция и перспектива предстоящего дорогого отопительного сезона требуют финансовой дисциплины. Если вам удастся взять себя в руки, вы по-настоящему поблагодарите себя и встретите следующий отпуск с большей уверенностью в своих финансах», — заключает Ю. Багданавичюте, эксперт Финансового института Swedbank.