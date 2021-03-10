В отпуск за вакциной. Новый туризм в коронавирус

Кроме того, сам эмират Дубай на своем сайте продвигает «годовую виртуальную рабочую программу», которая позволяет молодым иностранцам «жить и работать удаленно рядом с пляжем».

«Дополнительным преимуществом программы является то, что все жители ОАЭ получают бесплатные вакцины против Covid-19», — поясняет сайт.

Куба

Остров свободы изо всех сил пытается вернуть своих иностранных туристов.

«Пляж, Карибское море, мохито и вакцина: все в одном месте» — обещают власти в рекламном ролике, транслируемом на телеканале Telesur. «А вы что об этом думаете? Поедете на Кубу вакцинироваться?» — настаивают создатели видеоролика.

К тому же, это благоприятный момент для продвижения национальной вакцины Soberana 2, которая в этом месяце вступает в третью фазу испытаний.

Россия

Через скандинавского туроператора World Visitor можно забронировать прививочный тур в Россию. При этом прививка российской вакциной Спутник V будет сделана в рамках оздоровительной поездки, которая продлится 3-4 недели. Тот, кто не хочет отдыхать в России, может сделать прививку в транзитной зоне московского аэропорта во время поездки на отдых в Турцию.

В частности, предлагается 22-дневная поездка в Москву. В базовый пакет входят перелет Аэрофлотом в Москву и обратно, трансферы из аэропорта и в аэропорт, трансферы в центр вакцинации (с переводчиком), а также проживание в 4-звездочном отеле в Москве с включенным завтраком.

До момента второй прививки клиенты могут отвлечься, отправившись в поездки по Подмосковью или на несколько дней в Санкт-Петербург и Сочи. Цена: от 2999 евро. За саму прививку (включая услуги переводчика) нужно будет дополнительно заплатить 70-100 евро.

Тот, кто не хочет отдыхатьв России, может утром прилететь в Москву чартерным рейсом, сделать прививку и следующим утром вернуться обратно. Цена за два перелета в обе стороны — от 1199 евро включая стоимость прививки.

«С помощью отпуска в России больше свобод могут приобрести для себя люди, не входящие в ближайшую группу вакцинации, которым прививка, возможно, будет сделана не раньше чем осенью, — отмечает немецкое издание Bild. — Однако Томас Ассманн, терапевт и специалист по неотложной медицинской помощи, советует этого не делать: «Вакцина Спутник пока у нас не зарегистрирована и, на мой взгляд, ее сложно оценить. Если возникнут какие-либо побочные действия или вакцина нанесет ущерб здоровью, никто не будет нести за это ответственность. Это просто слишком большой риск».

США

Флорида в последние недели превратилась в особый центр вакцинации, приветствуя на своей территории иностранцев, имеющих право на прививку.

Там в приоритетном порядке распределяются вакцины для всех лиц старше 65 лет. Поэтому во Флориду стали стекаться пожилые люди со всего мира, в частности, бразильские и аргентинские туристы.

«Мы получаем запросы от клиентов, готовых вылететь во Флориду, если им гарантированно назначена встреча, а затем вернуться домой в тот же день», — объяснила в середине января вице-президент частной авиакомпании, базирующейся в Торонто, Канада, в издании The Wall Street Journal.

Раздраженное этой новой модой правительство Флориды в конце января приняло жесткие меры, выставив в качестве условия для вакцинации проживание во Флориде не менее трех месяцев в году. Однако, по данным The Guardian, 50 тысяч туристов уже воспользовались такими вакцинными каникулами.