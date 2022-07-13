В ожидании бригады из Германии, КНБО Сейма Литвы обсудит развитие военной инфраструктуры

«Мы хотим услышать об амбициозном плане. Не таком, как мы себе представляем здесь, в Литве, а о таком, который согласуется с планами Германии увеличить контингент батальона до бригады», — заявил накануне заседания BNS председатель комитета, консерватор Лауринас Касчюнас.

В 2017 году в Литве был дислоцирован Международный батальон Сил передового базирования НАТО во главе с Германией, но в июне страны договорились развить его до уровня бригады.

Такую возможность одобрили и лидеры стран Альянса в ходе встречи в Мадриде.

Большая часть бригады будет дислоцирована в Германии, по крайней мере, на данный момент. Литовские официальные лица объясняют такие решения отсутствием инфраструктуры для приема и обучения союзных военных, обещают ее развивать.

Среди прочего, в этом году Литва начала строительство нового военного полигона в Руднинкай и объявила о планах по созданию военных городков в других местах страны. Каждый из них мог вместить около 800 военных.

«Присутствие здесь немцев является для нас стратегически важной вещью, существенным элементом сдерживания, поэтому комитет будет уделять этому особое внимание», — сказал Касчюнас.

По словам политика, для ускорения развития инфраструктуры могут быть приняты специальные законы.

«Мы готовы помочь со своей стороны, чтобы все прошло слаженно и амбициозно», — сказал председатель КНБО.

Представители Литвы говорят, что они намерены полностью развернуть бригаду в стране примерно к 2027 году. Министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что на это планируется выделить около полумиллиарда евро.

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