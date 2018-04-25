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В Пабраде – церемония завершения миссии военных США в Литве

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

В пятницу на полигоне вооруженных сил (ВС) Литвы в Пабраде (Швенченский район) состоится церемония завершения ротации батальона США. 

Американцы дислоцировались в Литве с октября прошлого года с целями сдерживания и для совместных учений, сообщило Министерство обороны. 

В Литве тренировался Первый батальон Девятого полка Первой дивизии США, место его постоянной дислокации – Форт Худ в штате Техас. 

В Литве американцы находились с тяжелой техникой: около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley, с прочей военной техникой. 

Литва предоставила американским военным поддержку принимающей стороны: проживание, логистическую поддержку, возможность пользоваться инфраструктурой военных полигонов. 

За время службы в Литве военные США приняли участие в тренировках боевой подготовки и в небольших учениях, делились профессиональным опытом с литовскими военными. 

Кроме основных задач, американцы помогли оборудовать спортивный зал в Кадетском лицее в Каунасе, принимали участие в различных встречах с представителями местной общественности. 

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