  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Г.Ландсбергис заявил, что будет просить о поддержке бойкота Островецкой АЭС

Подробнее...
default image
Будапешт, Прага и Варшава непоколебимы перед угрозами Европейского суда

Подробнее...
default image
Г.Науседа с рабочим визитом отправляется в Финляндию

Подробнее...
default image
Турция пригрозила направить в Европу террористов

Подробнее...
default image
В Пабраде начинаются учения с участием 4 тыс. военнослужащих

Подробнее...
default image
Улучшат оснащение добровольческих сил

Подробнее...
default image
Независимость Шотландии: Джонсон не допустит повторного референдума

Подробнее...
default image
Священнослужители Литвы призвали верующих стать донорами органов

Подробнее...
default image
Трамп резко понизил лимит приема беженцев в США

Подробнее...
default image
Airbnb запретил аренду жилья для вечеринок

Подробнее...
default image
Европейская комиссия выделила 15 тыс. евро для бесплатного WiFi в Висагинасе

Подробнее...
default image
Отозвана встреча С.Сквярнялиса с премьером Норвегии Эрной Солберг

Подробнее...
default image
Maxima Grupe сохранила за собой кредитный рейтинг BB+

Подробнее...
default image
Францию накрыл шторм Амели

Подробнее...
default image
Курьёзы недели

Подробнее...
default image
CУПЕР ДИСКОТЕКА

Подробнее...
default image
Каждый герой – яркая и характерная личность.

Подробнее...
default image
«Остров монстров» – волшебное путешествие в мир прошлого

Подробнее...
default image
Трагедия молодого врача

Подробнее...
default image
Содра накажет за "неправильную болезнь"

Подробнее...
TOP,Армия,Новости

В Пабраде начинаются учения с участием 4 тыс. военнослужащих

Фото BFL

В понедельник на полигоне в Пабраде Швянчёнского района начинаются учения с участием 4 тыс. военнослужащих из Литвы и десяти союзных стран.

Министерство обороны Литвы сообщило, в процессе международных учений Железный Волк II будет отрабатываться обеспечение планирования и проведения наступательных и оборонительных операций.

Учения предназначены для оценки готовности международного батальона союзников, дислоцированного в Рукле Йонавского района Литвы взаимодействовать со штабом литовской бригады «Железный волк».

афиша

В учениях на полигоне  Пабраде и прилегающих к ним гражданских районах будет использоваться принцип «сила против силы», когда участвующие на поле боя военные единицы «сражаются» друг против друга.

Основной этап учений «Железный Волк 2019-II» продлится до 18 ноября, а возвращение техники на места в постоянной дислокации запланировано на 18-22 ноября, сообщает Минобороны.

В учениях примут участие военнослужащие из Литвы, Бельгии, Чехии, Великобритании, Эстонии, США, Польши, Норвегии, Нидерландов, Португалии и Германии.

Всего в учениях примут участие около тысячи единиц военной техники — танки, боевые машины пехоты, бронетехника, артиллерийские орудия, снабженческий и административный транспорт.

реклама реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!