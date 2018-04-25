В Пабраде начинаются учения с участием 4 тыс. военнослужащих

В понедельник на полигоне в Пабраде Швянчёнского района начинаются учения с участием 4 тыс. военнослужащих из Литвы и десяти союзных стран.
Министерство обороны Литвы сообщило, в процессе международных учений Железный Волк II будет отрабатываться обеспечение планирования и проведения наступательных и оборонительных операций.
Учения предназначены для оценки готовности международного батальона союзников, дислоцированного в Рукле Йонавского района Литвы взаимодействовать со штабом литовской бригады «Железный волк».
В учениях на полигоне Пабраде и прилегающих к ним гражданских районах будет использоваться принцип «сила против силы», когда участвующие на поле боя военные единицы «сражаются» друг против друга.
Основной этап учений «Железный Волк 2019-II» продлится до 18 ноября, а возвращение техники на места в постоянной дислокации запланировано на 18-22 ноября, сообщает Минобороны.
В учениях примут участие военнослужащие из Литвы, Бельгии, Чехии, Великобритании, Эстонии, США, Польши, Норвегии, Нидерландов, Португалии и Германии.
Всего в учениях примут участие около тысячи единиц военной техники — танки, боевые машины пехоты, бронетехника, артиллерийские орудия, снабженческий и административный транспорт.
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