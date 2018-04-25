В Пабраде начинаются учения с участием 4 тыс. военнослужащих

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В понедельник на полигоне в Пабраде Швянчёнского района начинаются учения с участием 4 тыс. военнослужащих из Литвы и десяти союзных стран.

Министерство обороны Литвы сообщило, в процессе международных учений Железный Волк II будет отрабатываться обеспечение планирования и проведения наступательных и оборонительных операций.

Учения предназначены для оценки готовности международного батальона союзников, дислоцированного в Рукле Йонавского района Литвы взаимодействовать со штабом литовской бригады «Железный волк».