В Пакистане непривитым от COVID заблокируют SIM-карты

По ее словам, правительство провинции использует все ресурсы, чтобы остановить распространение коронавируса и представит властям страны другие меры, чтобы подтолкнуть людей к скорейшей вакцинации, в частности, предложит запретить вход непривитых людей в парки и рестораны, а на более поздних этапах — в ТЦ.

«Правительство не может позволить людям, которые не хотят вакцинироваться, рисковать жизнью тех, кто уже вакцинирован. Люди, получившие уколы вакцины, имеют право вернуться к своей нормальной жизни», — добавила Рашид.

Напомним, что ЕС разрешил привитым гражданам свободные поездки. Постоянные представители 27 стран Евросоюза утвердили соответствующее предложение Еврокомиссии.