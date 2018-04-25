В Пакистане жениха едва не линчевали прямо на свадьбе

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В Пакистане жениху пришлось сбежать с собственной свадьбы, спасаясь от взбешенных гостей. Это случилось после того, как на церемонию явилась его первая жена, чтобы рассказать о нем правду. Выяснилось, что он уже женат, причем даже не на одной, а на двух женщинах, пишет ВВС.

Узнав правду, гости начали толкать и избивать Асифа Рафика Сиддики, а затем порвали его рубашку и штаны. Жених спрятался под автобусом и спасся лишь благодаря вступившимся за него прохожим.

В Пакистане разрешено многоженство, и у мужчины может быть до четырех жен, но, добавляя в семью очередную женщину, ему необходимо получить согласие других жен.

Судя по всему, Сиддики таким разрешением не заручился, и его новая жена, а также ее семья понятия не имели о его предыдущих браках.