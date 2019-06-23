В Паланге состоится концерт Александра Серова — покорителя миллионов женских сердец

Александр Серов

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Александр Серов и его музыкальная группа в программе «Курортный роман» — это концерт для тех, кто понимает, каким божественным шедевром являются любовь и женщина.

Александр Серов (Москва) — популярный российский исполнитель, на концерты которого всегда трудно купить билеты. На единственное выступление в Литве, которое состоится 26 июля в Паланге, исполнитель приезжает со своей музыкальной группой. На всех концертах, если нет специальных телевизионных проектов, он поет только вживую. И это его основное правило. Певец говорит, что только живое исполнение песни позволяет передать ее эмоции, пережить ее словно часть своей жизненной истории. Он не поет, он рассказывает о тех переживаниях, о тех чувствах, которые затрагивают сердце каждого слушателя, и тогда человек вспоминает, что он испытал в жизни и что пережил. Разумеется, это чувство – первая любовь с красивым концом, а может быть, несчастная, из-за которой мы мучаемся не один год, любовь зрелая и такая страстная, которую мы можем испытать только во время курортного романа.

Александр Серов – харизматичный певец исключительного таланта и голоса. Именно поэтому многие песни, которые он исполняет на концертах, специально для него написал культовый композитор России Игорь Крутой. Именно этот факт является словно музыкальным «Оскаром», который исполнителю вручил пишущий только для мегазвезд И. Крутой.

Любители эстрады прекрасно знают многие ставшие хитами песни в исполнении Александра Серова: «Мадонна», «Ты меня любишь», «Моя богиня», «Я люблю тебя до слез», «Свет надежды», «Ворованная ночь» и многие другие. Все эти хиты прозвучат и в Паланге.

Александр Серов пользуется огромным успехом и признанием не только в России. Певец успешно гастролировал в Германии, Великобритании, Израиле, США, вместе с ним выступали такие мировые знаменитости, как лидер группы «Modern Talking» Д. Болен и звезда британской эстрады К. Ричард.

А. Серов поет о любви, о женщинах, в которых можно влюбиться до слез. И поет прежде всего для женщин. Может быть, поэтому в его песнях женщина — это всегда мадонна, эталон красоты и чувств, шедевр. Александр уже много лет заставляет представительниц прекрасного пола падать в обморок. На его концертах возле сцены выстраивается очередь женщин, жаждущих одного-единственного – поцеловаться с Серовым. С самой юности и до сегодняшнего дня вокруг певца слагаются нескончаемые настоящие и выдуманные истории о его любовных приключениях, одни из которых он отвергает, а по поводу других только смеется. Важно, что он поет так, словно в огромном зале сидит одна-единственная его избранная. Кто она – всегда остается загадкой, интригой и надеждой для многих женщин.

Лето, Паланга, самое время вспомнить, что у каждого из нас есть своя пара, свои друзья и подруги, свои любимые… Можно просто с искренней эмоцией провести вечер после пляжных развлечений или осмысленно отдохнуть от курортного шума и помечтать… о настоящей любви.

Информация организаторов.