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В палатках в Пабраде проживают 94 мигранта, выявлено 10 случаев COVID-19

Фото vrm.lrv.lt

В Палатках в Центре регистрации иностранцев в литовской Пабраде сейчас проживают 94 мигранта, также в последнее время выявлено десять случаев  COVID-19 у граждан Ирака.  

В понедельник представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис информировал BNS, что в карантинных палатках живут 34 человека, и 26 мест свободны, в палатках для проживания размещены 60 иностранцев, там 230 свободных мест.  

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В основных помещениях центра еще 69 свободных мест. 

Иностранцы также размещены в Пограничной школе  СОГГЛ в Медининкай, где из 130 мест заполнены почти все. Кроме того, есть возможности расселения на заставах, где также есть свободные места.  

По словам представителя СОГГЛ, в последнее время COVID-19 выявлен у семи иракцев, которые были задержаны в Игналинском и Варенском районах. 

Эта болезнь выявлена и у трех иракцев, проживавших в основном здании Центра регистрации иностранцев в Пабраде. 

«Во всех случаях таких иностранцев переселяют в Абромишскую реабилитационную больницу, и там они находятся до выздоровления. Затем они возвращаются в подразделения СОГГЛ», – пояснил Г. Мишутис.

По данным СОГГЛ, в Литву из Беларуси в этом году пытались попасть почти 600 мигрантов, большинство из них – граждане Ирака, также немалая часть  – граждане Ирана, Сирии и Беларуси. 

Литовские должностные лица подозревают,  что рост потока нелегальных мигрантов является операцией, организованной белорусским режимом.

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