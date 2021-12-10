В память о неизвестном солдате

Фото пресс-службы посольства РФ

По случаю Дня неизвестного солдата, который отмечается в России и других странах мира 3 декабря, в Вильнюсе прошла церемония возложения венков и цветов к Мемориалу советских воинов на Антакальнисском кладбище.

В церемонии приняли участие советник-посланник посольства России в Литве Сергей Рябоконь, сотрудники российской дипмиссии, руководство Республиканского комитета Организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, ветераны, представители организаций российских соотечественников, журналисты.

Обращаясь к собравшимся, С. Рябоконь отметил, что эти известные и неизвестные солдаты остановили ту злобную нацистскую силу, которая катком прошла по Европе. «Честь и слава солдатам Победы. Мы сделаем все, чтобы подобное не повторилось», – подчеркнул российский дипломат.