В память о неизвестном солдате

По случаю Дня неизвестного солдата, который отмечается в России и других странах мира 3 декабря, в Вильнюсе прошла церемония возложения венков и цветов к Мемориалу советских воинов на Антакальнисском кладбище.
В церемонии приняли участие советник-посланник посольства России в Литве Сергей Рябоконь, сотрудники российской дипмиссии, руководство Республиканского комитета Организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, ветераны, представители организаций российских соотечественников, журналисты.
Обращаясь к собравшимся, С. Рябоконь отметил, что эти известные и неизвестные солдаты остановили ту злобную нацистскую силу, которая катком прошла по Европе. «Честь и слава солдатам Победы. Мы сделаем все, чтобы подобное не повторилось», – подчеркнул российский дипломат.
Затем состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, приуроченная к этой дате, а также 80-летию битвы под Москвой. С. Рябоконь особо отметил, что эта операция стала первым стратегическим поражением фашистской Германии во Второй мировой войне, разрушила замысел блицкрига и развеяла миф о непобедимости нацистской военной машины.
В зале гостиницы «Панорама», где проходила встреча, была развернута подготовленная Российским историческим обществом совместно с Федеральным архивным агентством фотовыставка «Забвению не подлежит», призванная противодействовать попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны.
День неизвестного солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, чьи имена остались неизвестными, но и дата, которая объединяет всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов.