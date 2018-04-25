В Париже назвали дату нового саммита в «нормандском формате» — 9 декабря

Елисейский дворец официально подтвердил проведение саммита в 9 декабря в Париже, сообщил в пятницу представитель пресс-службы администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Саммит в нормандском формате пройдет в понедельник, 9 декабря 2019 года. Он соберет в Париже глав государств и правительств Франции, Германии, России и Украины», — указал пресс-атташе.\\ Он напомнил, что «перспектива проведения саммита обсуждалась во время встречи президентов Франции и России 19 августа в Брегансоне». Затем этот вопрос рассматривался на совещании Группы семи в Биаррице, напомнил он.

Представитель Елисейского дворца подчеркнул, что саммит состоится на фоне достигнутых летом этого года «значительного продвижения на переговорах, которые, в частности, позволили обеспечить разведение войск в целом ряде зон напряженности на линии соприкосновения». «Саммит позволит начать новый этап в реализации Минских соглашений», — считают в администрации Макрона.

Позднее представитель пресс-службы правительства ФРГ подтвердила «Интерфаксу» участие канцлера Германии в переговорах. В «нормандскую четверку» по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, Украина, Франция, Германия.

9 ноября ополченцы ДНР и украинские военные начали разведение сил на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Донбассе — Богдановка-Петровское. Процесс отвода сил является одним из условий проведения саммита «нормандской четверки».

Первая встреча в нормандском формате прошла на высшем уровне 6 июня 2014 года в нормандском замке Бенувиль. С тех пор страны неоднократно встречались на уровне министров, дипломатических советников и их заместителей. Последний саммит «нормандской четверки» состоялся в Берлине 19 октября 2016 года.