В парламент Финляндии передан проект закона о вступлении в NATO

Фото wikipedia.org

Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что правительство внесло на рассмотрение парламента проект закона о присоединении к блоку NATO. После одобрения законодателями закон должен быть подписан президентом республики.

В сообщении отмечается, что полноправным членом Североатлантического альянса Финляндия станет только после того, как ее вступление будет одобрено всеми 30 членами NATO. На данный момент согласие дали 28 государств – все, кроме Турции и Венгрии.