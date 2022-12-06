В парламент Финляндии передан проект закона о вступлении в NATO

Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что правительство внесло на рассмотрение парламента проект закона о присоединении к блоку NATO. После одобрения законодателями закон должен быть подписан президентом республики.
В сообщении отмечается, что полноправным членом Североатлантического альянса Финляндия станет только после того, как ее вступление будет одобрено всеми 30 членами NATO. На данный момент согласие дали 28 государств – все, кроме Турции и Венгрии.
Согласно документу, вступление в блок отразится не только на внешней и оборонной политике государства, у него будут экономические последствия. Отдельно подчеркивается, что присоединение к альянсу не представляет угрозы национальному суверенитету.
Несколько дней назад премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что главная причина присоединения страны к NATO – опасения перед российской агрессией. «У нас с Россией долгая история, и мы не хотим, чтобы она вновь атаковала нашу территорию», – сказала политик.NEWSru.co.il