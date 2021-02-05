В парламенте Литвы – массовое повышение зарплат

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В то время как бюджет Литвы недополучил почти 1 миллиард евро доходов, тысячи людей не знают, как свести концы с концами в период затянувшегося карантина, а заявки на помощь фирмам и предприятиям рассматриваются под увеличительным стеклом, правление парламента Литвы в январе отозвало несколько своих решений и открыло путь к повышению зарплат помощников депутатов и других служащих.

Парламентская канцелярия массово принимает заявления новых работников с просьбой увеличить коэффициент должностной зарплаты, сообщает BNS. По предварительным подсчетам, зарплаты некоторых служащих увеличатся на несколько сот евро в месяц.

6 и 20 января правление парламента упразднило свои прежние решения об установке зарплат служащим: советникам, помощникам депутатов, секретарям фракций, советникам вице-спикеров и лидерам оппозиции. После этого появилась возможность повысить зарплаты. Например, зарплата помощника вице-спикера была 2478, а сейчас может составлять 3186 евро «на бумаге». Зарплата секретаря фракции может увеличиться с 1469 до 2389 евро. Пресс-служба парламента отмечает, что уже поступают заявки на пересчет зарплат. За две недели поступили 134 такие заявки. «В заявлениях чаще всего просят увеличить зарплату до максимально возможного коэффициента – 12», – сказано в сообщении парламента. Кроме того, по новым правилам помощники депутатов могут работать на 1,5 ставки, такой возможностью воспользовались более 100 человек. По подсчетам парламентской канцелярии, на такое повышение зарплат в этом году потребуется 2 млн евро. За повышение фонда зарплат в декабре прошлого года голосовали и правящие, и оппозиция.