В ПАСЕ выступили против дискриминации граждан с введением ковид-пропусков

В связи с этим депутаты призывают к созданию максимально понятной и полной юридической базы для таких документов и допускают ущемление определенных прав граждан лишь в тех случаях, когда это оправдано «эффективной защитой от распространения COVID-19». Они призывают в обязательном порядке учитывать разницу в риске передачи болезни между теми, кто приобрел иммунитет, недавно переболев коронавирусом, и вакцинированными гражданами. Отдельно указывается на необходимость учитывать эффективность различных вакцин и политику вакцинации в разных странах.

Кроме того, в Совете Европы обращают большое внимание на защиту прав тех, кто по «медицинским или личным причинам не имеет возможности сделать прививку». «В отношении последних система с ковид-пропусками не должна становиться равносильной принуждению к этой процедуре и не должна делать вакцинацию от COVID-19 обязательной», — подчеркивается в резолюции.

Парламентарии настаивают на временном и ограниченном характере подобных мер и призывают не допускать злоупотреблений при введении таких пропусков в качестве обязательного документа. «В Европе бюрократы все чаще говорят о крайней необходимости такого пропуска, но очень мало звучит заявлений насчет временного характера такого документа», — обратила внимание в ходе дебатов глава делегации Азербайджана Нигяр Арпадараи.

«Необходимо гарантировать, чтобы созданная под эти пропуска инфраструктура была перепрофилирована для других целей без предварительного демократического контроля и эффективного правового надзора», — отмечается в принятом на сессии ПАСЕ документе. Также в нем говорится о необходимости надежно защищать личные данные людей, которые будут вноситься в соответствующие цифровые базы.

Дискриминация по производителю

Вопрос о дискриминации на основе одобрения в разных странах тех или иных препаратов поднимался не раз в ходе дебатов. На это, в частности, указал сенатор из РФ Владимир Круглый, который подчеркнул, что российский препарат «Спутник V» уже доказал свою эффективность, и призвал других депутатов помочь с ускорением процедуры одобрения российской вакцины в Европе.

«Я не считаю, что использование ковид-пропусков нарушает основные права и свободы, — отметил ирландский сенатор Пол Гаван из группы «Объединенных европейских левых». — Но мы должны бороться с дискриминацией, и я согласен с тем, что многие страны до сих пор не одобрили вакцины, доказавшие свою эффективность. Я, в частности, говорю о «Спутнике» и [вакцине китайской компании] Sinovac, они уже прошли независимые проверки и доказали свою эффективность. На мой взгляд, отказ признать эти вакцины имеет скорее политическую, нежели медицинскую основу».

Цена тестирования

Еще один важный пункт резолюции — требование «сделать доступными ковид-пропуска, которые выдаются обладателям отрицательных анализов на коронавирус», не только для тех, кто может заплатить за ПЦР-тест, который требуется для воздушных перелетов. Как в документе, так и неоднократно во время дебатов парламентарии указывают на «чрезмерно высокую цену» этих тестов, которая является одним из препятствий для соблюдения свободы перемещений. Например, если во Франции такие тесты в настоящее время бесплатны для граждан страны и иностранцев без страховки, то в соседней Швейцарии эта услуга стоит 150 франков (около €137).