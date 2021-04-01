В пасхальные выходные полиция Вильнюса обещает проверять пассажиров автобусов и поездов

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В пасхальные выходные для обеспечения ограничения на передвижение между самоуправлениями, полиция Вильнюса обещает проверять пассажиров, прибывающих и отбывающих поездами и автобусом.

Об этом журналистам сообщил начальник 3-го комиссариата полиции Вильнюса Дональдас Дубака во время превентивной меры на вокзале столицы.

«Эта превентивная мера ориентирована на приближение праздничных выходных, и вполне вероятно, что будут большие пассажирские потоки, которые будут передвигаться и по железной дороге. Мы также проверим железнодорожный вокзал — железнодорожный вокзал Вильнюса, железнодорожный вокзал Новой Вильни и, конечно же, автовокзал », — сказал Д. Дубака.

Проверки на станциях будут проходить регулярно.

По его словам, проверки будут проходить регулярно как на вокзалах, так и в общественных местах. Больше внимания обещают в пиковый период пассажиропотока.

«Проверки будут проводиться регулярно, как при посадке в поезд, так и выходя из него. Проверки не будут организованы по расписанию, они будут проводиться не только на перронах, но и в зале ожидания», — сказал глава комиссии.

По словам Д. Дубака, человек, который хочет поехать в другое самоуправление, но не имеет документов, подтверждающих право на поездку, не будет допущен к поезду или автобусу даже после составления протокола.

«Конечно не сможет ехать. Административная ответственность и наложение штрафа не дает право пассажиру выехать в желаемое место», — подчеркнул он.

Д. Дубака отметил, что продолжить поездку смогут только те люди, которые могут предоставить документы на собственность имущества, о декларированном месте жительства, о визите к врачу или по работе.

«В преддверии праздничных выходных наша работа сосредоточена на информировании пассажиров, гостей и жителей Вильнюса о том, что такие проверки будут проводиться. И это для того, чтобы избежать негативных последствий и испорченного настроения в праздники », — сказал он.

LTG Link создал условия для возможности возврата билетов.

Линас Баужис, глава железнодорожной компании LTG Link, сказал на пресс-конференции, что пассажирам рекомендуется отказаться от ненужных поездок.

«На прошлую Пасху, в прошлое Рождество и в Новый год, когда передвижение между самоуправлениями было ограничено, как и сейчас, мы постоянно подчеркивали и призывали всех наших клиентов, пассажиров отказаться от поездки, если в этом нет необходимости», — сказал он.

Он также подчеркнул, что людям, отказавшимся от поездки, билеты будут возвращены, информация об этом доступна как в кассах, так и в интернете.

«Насколько мне известно, после вчерашнего сообщения 90 человек захотели вернуть свои деньги и отказаться от ненужной поездки», — сказал Л. Баужис.

Глава LTG Link также отметил, что деньги будут возвращены и тем людям, которым полиция не разрешит продолжить поездку по прибытии на вокзал.

По его словам, полиция будет проводить проверки не в поездах, а на перронах, чтобы проверки не влияли на расписание движения поездов.

«Мы все понимаем, что это не шоссе (…), поэтому мы договорились с полицейскими, что эти проверки не должны влиять на задержки и время отправления поездов», — сказал Л. Баужис.

С полуночи прошлой субботы начал действовать запрет на передвижение между самоуправлениями страны, за исключением кольцевых. Чтобы остановить распространение COVID-19, запрет был продлен правительством до 6 апреля включительно.

В Литве ограничения на передвижение были введены в середине декабря, а с 16 марта на большей части территории страны они были сняты, оставив только самоуправления с наиболее тяжелой эпидемиологической ситуацией.

Как и в случае с предыдущими ограничениями, можно ехать из одного самоуправления в другое по работе, в аэропорты, морские порты и автобусные станции или из них, а также по другим важным причинам.

Информация ЛК по сообщению BNS