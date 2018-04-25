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TOP,Новости,Общество

В пасхальные выходные за нарушения карантина оштрафованы 200 человек

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

За минувшие пасхальные выходные литовская полиция оштрафовала в связи с нарушениями карантинного режима более чем 200 человек.  

«За трое праздничных суток составлен 231 протокол»,  – сообщил  BNS представитель Департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис. 

За подобные нарушения Кодекс административных правонарушений предусматривает штраф в размере от 500 до 1 тыс. евро для физических лиц, а для руководителей юридических лиц или прочих ответственных лиц – от 1,5 тыс. до 6 тыс. евро. В первый раз назначается половина минимального штрафа. 

С целью контроля над распространением коронавируса в Литве на длительные пасхальные выходные, с  20 часов  пятницы вступил в силу запрет правительства на перемещение жителей в другие города, не являющиеся их местом проживания. 

Полиция утверждает, что за этот период в города и городки во время проверок было запрещен въезд-выезд  около 15 тыс. автомобилей из 100 тыс. проверенных. 

Ограничение на передвижение за пределы города проживания действовало до 20 часов понедельника. 

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