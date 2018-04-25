В пасхальные выходные за нарушения карантина оштрафованы 200 человек

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

За минувшие пасхальные выходные литовская полиция оштрафовала в связи с нарушениями карантинного режима более чем 200 человек.

«За трое праздничных суток составлен 231 протокол», – сообщил BNS представитель Департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.

За подобные нарушения Кодекс административных правонарушений предусматривает штраф в размере от 500 до 1 тыс. евро для физических лиц, а для руководителей юридических лиц или прочих ответственных лиц – от 1,5 тыс. до 6 тыс. евро. В первый раз назначается половина минимального штрафа.

С целью контроля над распространением коронавируса в Литве на длительные пасхальные выходные, с 20 часов пятницы вступил в силу запрет правительства на перемещение жителей в другие города, не являющиеся их местом проживания.

Полиция утверждает, что за этот период в города и городки во время проверок было запрещен въезд-выезд около 15 тыс. автомобилей из 100 тыс. проверенных.

Ограничение на передвижение за пределы города проживания действовало до 20 часов понедельника.