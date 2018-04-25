В Пекине из-за вспышки коронавируса введен режим военного положения

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Пекин ввел 15 июня режим военного положения во всех жилых микрорайонах города из-за вспышки коронавируса, сообщает БЕЛТА.

Более 76 тыс. жителей Пекина за последние сутки сдали тесты на вирусоносительство. Власти китайской столицы признали риск распространения коронавируса в городе высоким.

Как сообщает CNN, 15 июня в Пекине было зарегистрировано 36 новых случаев заболевания COVID-19, в результате общее число инфицированных достигло 79 человек. О первом случае стало известно 12 июня.

Новая вспышка инфекции была выявлена на оптовом продовольственном пекинском рынке Xinfadi, расположенном в южной части города. Отмечается, что большинство заразившихся — работники торговых точек, а также лица, находившиеся с ними в тесном контакте. Рынок был закрыт для посещения 13 июня.