В Пентагоне считают, что войска на западе РФ превосходят силы НАТО в Польше и Прибалтике

Россия обладает военным преимуществом перед НАТО в регионе Польши и стран Балтии с точки зрения численности войск и их географического расположения.

С таким утверждением выступил вторник на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс, пишет ТАСС.

«Польша и страны Балтии остаются стратегически в центре внимания как для НАТО, так и для России», — сказал он. С точки зрения НАТО, именно этот регион характеризуется «наибольшим риском» потенциального конфликта между Москвой и альянсом из-за «исторических претензий и географического положения», считает главнокомандующий ОВС НАТО в Европе.

«Хотя силы НАТО в регионе в настоящее время помогают сдержать любое открытое нападение со стороны России, военный контингент России в Западном военном округе и Калининграде имеет географическое преимущество, а также численно превосходит силы НАТО, размещенные в регионе», — добавил Уолтерс, который также возглавляет Европейское командование Вооруженных сил США.