default image
В Южной Корее рекордный прирост зараженных коронавирусом

Подробнее...
default image
В Пентагоне считают, что войска на западе РФ превосходят силы НАТО в Польше и Прибалтике

Подробнее...
default image
Экстремальная ситуация может означать и ограничения и льготы для бизнеса

Подробнее...
default image
Коронавирус:Саудовская Аравия ввела запрет на въезд паломников

Подробнее...
default image
Клиника Сантарос ограничивает запланированные операции и прием пациентов

Подробнее...
default image
В Европе усиливают меры по сдерживанию COVID-19

Подробнее...
default image
Минздрав Германии объявил, что в стране началась эпидемия COVID-19

Подробнее...
default image
Коронавирус обнаружен в новых странах

Подробнее...
default image
Есть опасения в связи с внедряемой в Каунасе системой видеонаблюдения

Подробнее...
default image
Состояние богатейших людей мира сократилось за день на 139 млрд долларов

Подробнее...
default image
Г. Науседа о критике переговоров по бюджету ЕС: один работает, а пять смотрят и объясняют

Подробнее...
default image
Оперативный центр экстремальных ситуаций обсудит меры против коронавируса

Подробнее...
default image
Финляндия примет до 175 беженцев из лагерей на Кипре, Греции, Италии и Мальте

Подробнее...
default image
В Великобритании запретят топить камины углем и дровами

Подробнее...
default image
Меньше всего средств ЕС инвестировали Минэнергетики и МВД Литвы

Подробнее...
default image
Чтобы совладать с угрозой коронавируса, в Литве объявлена экстремальная ситуация

Подробнее...
default image
"Жальгирис" призывает болельщиков миланского клуба не ехать на матч

Подробнее...
default image
Уволен с должности глава Каунасской полиции Дарюс Жукаускас

Подробнее...
default image
Г.Науседа рассматривает несколько кандидатов на пост главы ДГБ

Подробнее...
default image
Британия объявила о проведении обзора приоритетов внешней политики, обороны, безопасности

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В Пентагоне считают, что войска на западе РФ превосходят силы НАТО в Польше и Прибалтике

Стоп-кадр NATO/ twitter.com

Россия обладает военным преимуществом перед НАТО в регионе Польши и стран Балтии с точки зрения численности войск и их географического расположения.

С таким утверждением выступил вторник на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс, пишет ТАСС.

«Польша и страны Балтии остаются стратегически в центре внимания как для НАТО, так и для России», — сказал он. С точки зрения НАТО, именно этот регион характеризуется «наибольшим риском» потенциального конфликта между Москвой и альянсом из-за «исторических претензий и географического положения», считает главнокомандующий ОВС НАТО в Европе.

«Хотя силы НАТО в регионе в настоящее время помогают сдержать любое открытое нападение со стороны России, военный контингент России в Западном военном округе и Калининграде имеет географическое преимущество, а также численно превосходит силы НАТО, размещенные в регионе», — добавил Уолтерс, который также возглавляет Европейское командование Вооруженных сил США.

реклама

В октябре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что обстановка на западном стратегическом направлении остается напряженной, поскольку «НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и военную активность в Европе». В связи с этим, по его словам, РФ вынуждена принимать ответные меры оборонительного характера, наращивая потенциал своих войск и осуществляя их плановое перевооружение.

Внимание к Арктике

Уолтерс также отметил, что Соединенные Штаты должны сосредоточиться на Арктике так же, как и на других регионах, в том числе на Балтике и Черном море. По его мнению, эта необходимость вызвана активной деятельностью там России и Китая.

«Мы должны сосредоточиться на Арктике так же, как мы [сосредоточены] на Балтике, на Черном море, на Средиземном море, как в центрально части Атлантики. Необходимо обеспечивать, чтобы Арктике уделялось надлежащие внимание и надлежащие ресурсы [для осуществления деятельности]», — сказал он.

«Мы видим много активности от лица России в Арктике. Также мы видим активность со стороны Китая, мы считаем, что в основном это связано с деньгами и промысловой деятельностью», — продолжил генерал.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600