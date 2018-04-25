В Пентагоне считают, что войска на западе РФ превосходят силы НАТО в Польше и Прибалтике

Россия обладает военным преимуществом перед НАТО в регионе Польши и стран Балтии с точки зрения численности войск и их географического расположения.
С таким утверждением выступил вторник на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс, пишет ТАСС.
«Польша и страны Балтии остаются стратегически в центре внимания как для НАТО, так и для России», — сказал он. С точки зрения НАТО, именно этот регион характеризуется «наибольшим риском» потенциального конфликта между Москвой и альянсом из-за «исторических претензий и географического положения», считает главнокомандующий ОВС НАТО в Европе.
«Хотя силы НАТО в регионе в настоящее время помогают сдержать любое открытое нападение со стороны России, военный контингент России в Западном военном округе и Калининграде имеет географическое преимущество, а также численно превосходит силы НАТО, размещенные в регионе», — добавил Уолтерс, который также возглавляет Европейское командование Вооруженных сил США.
В октябре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что обстановка на западном стратегическом направлении остается напряженной, поскольку «НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и военную активность в Европе». В связи с этим, по его словам, РФ вынуждена принимать ответные меры оборонительного характера, наращивая потенциал своих войск и осуществляя их плановое перевооружение.
Внимание к Арктике
Уолтерс также отметил, что Соединенные Штаты должны сосредоточиться на Арктике так же, как и на других регионах, в том числе на Балтике и Черном море. По его мнению, эта необходимость вызвана активной деятельностью там России и Китая.
«Мы должны сосредоточиться на Арктике так же, как мы [сосредоточены] на Балтике, на Черном море, на Средиземном море, как в центрально части Атлантики. Необходимо обеспечивать, чтобы Арктике уделялось надлежащие внимание и надлежащие ресурсы [для осуществления деятельности]», — сказал он.
«Мы видим много активности от лица России в Арктике. Также мы видим активность со стороны Китая, мы считаем, что в основном это связано с деньгами и промысловой деятельностью», — продолжил генерал.
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