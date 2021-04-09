В перспективе — рост дорожных сборов

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В связи с меняющимся с 2023 года порядком обложения налогами дорог, когда дорожные сборы будут зависеть не от времени, а от расстояния, вырастут транспортные расходы, которые лягут на плечи потребителей, заявила литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.

По словам генерального секретаря Linava Зенонаса Буйвидиса, перевозчики согласны с тем, что изменения системы налогообложения необходимы, однако утверждают, что предусмотренные налоги слишком жесткие, сообщает BNS.

«Если не будет коррекции нового порядка, то это сильно отразится на транспортном бизнесе. Рост дорожных сборов окажет большое влияние и на рост цен. Затраты на логистику составляют около 10%, и мы понимаем, что все это ляжет на плечи потребителей», – заявил З. Буйвидис на пресс-конференции. По словам перевозчиков, меняющийся через несколько лет порядок до 20 раз повысит уплачиваемый ими дорожный сбор.

З. Буйвидис заявил, что изменения необходимы, но они должны быть сбалансированы с комплексной оценкой деловой среды, а перевозчики не поддерживают такое резкое повышение платы за проезд без адаптации дорожной инфраструктуры. По его словам, увеличение дорожных сборов окажет серьезное влияние на рост цен. Генсекретарь Linava отмечает, что налоги должны подниматься постепенно, а если налоговый груз и далее будет расти так резко, Литву могут покинуть и другие транспортные компании.

Перевозчики также жалуются на то, что в принципе не за что повышать налоговые сборы, поскольку качество дорог в Литве хуже, чем в Западной Европе или Скандинавии.

По словам секретаря по инновациям и транспортной политике ассоциации Linava Андрюса Бурбы, эти нововведения окажут серьезное влияние и на грузовые перевозки. Так, налог вырастет еще больше, поскольку он будет напрямую зависеть от количества пройденных километров. По мнению А.Бурбы, все-таки самые болезненные последствия будут для внутренних перевозчиков, которые сейчас платят 11 евро в день, а не за пройденные километры. Чем больше проедет, тем больше придется платить. Несомненно, это еще сильнее усугубит ситуацию для перевозчиков, которые в последние годы переживают тяжелые времена. Если не будут пересмотрены принятые в прошлом году поправки и снижен дорожный налог, не исключено, что Литва может потерять еще больше транспортных компаний.

Изменения дорожной платы в конце срока полномочий приняли уходящие «аграрии». В ноябре прошлого года они разрешили Литовской дирекции автодорог внедрить новую систему налогообложения дорог, почти на 90 млн евро. Тогда Министерство транспорта отметило, что европейская система дорожных сборов будет соответствовать принципам ЕС — «платит пользователь» и «платит загрязняющий», она будет более справедливой по отношению к тем, кто пользуется дорогами. Взносы будут рассчитываться с учетом типа автомобиля и выбрасываемых им в атмосферу газов. Плата будет взиматься только при проезде по магистральным дорогам государственного значения.

В настоящее время в Литве платят только за автомобильные дороги общей протяженностью 1,7 тысячи километров. С 2023 года придется платить не только за автомагистрали, но и за проезд по дорогам национального и регионального значения, а это уже 21 тысяча километров. Предельная плата для автобусов и легких грузовых транспортных средств (до 3,5 тонны) составит 3,5-7 цента за километр, а для тягачей – 5-16 центов.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ