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В первом полугодии прибыль банков Литвы сократилась на 29% до 128 млн евро

Фото из открытых источников

В первом полугодии этого года действующие в Литве банки и отделения иностранных банков заработали 127,9 млн евро прибыли – на 28,6% меньше, чем за тот же период прошлого года (179 млн евро).

Прибыльно в этом году работали 10 банков или отделений иностранных банков, убыточно – 6. Среди последних преобладали банки, которые  начинают или прекращают ее, сообщил Банк Литвы (Центробанк). 

Давно действующие на рынке банки работали прибыльно, хотя прибыль большинства из них сократилась, говорится в сообщении ЦБ. 

«Действовавшие несколько месяцев карантинные ограничения, связанные с коронавирусом, а также вызванная ими неопределенность экономического развития определили сокращение портфеля банковских кредитов и значительно отразились на финансовом результате», – отметила в пресс-релизе директор Службы надзора Банка Литвы Екатерина Говина.

По ее словам, работая в карантинных условиях, банки уделяли основное внимание анализу финансового состояния имеющихся клиентов, реорганизации взятых ими кредитов, а не выдачей новых кредитов или привлечением клиентов. 

Совокупные банковские активы в конце июня составили 33,122 млрд евро  – на 5,8% больше, чем в конце марта этого года и на 17,6% больше, чем в конце июня 2019 года.  Портфель кредитов (включая лизинг), составляющий основную часть активов за квартал сократился на 3,5%, а за год – на 1,2%, и в конце июня составил 19,856 млнд евро.

С началом вспышки коронавируса объем привлеченных банками вкладов значительно вырос – в конце июня их сумма достигла 27,171 млрд евро, она была на 20,4% больше, чем год назад, и на 7%, чем в конце марта этого года. 

Эта ситуация вызвала сокращение соотношения вкладов и кредитов. По данным на 1 июля, соотношение кредитов и вкладов составило 68,9% – за квартал оно сократилось на 7,7 проц. пунктов. 

По словам Е. Говиной, в будущем банки должны будут искать способы эффективного использования накопленных избыточных средств, либо смириться с сокращением прибыльности.

В конце первого полугодия все банки соответствовали установленным требованиям достаточности капитала. 

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