В первый день вакцинации в Литве были привиты 2 тыс. медработников

В воскресенье, в первый день вакцинирования от коронавируса в Литве, были привиты 2270 медицинских работников, сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, в Вильнюсе к 17 часам были привиты 700 человек, в Каунасе – 440, в Клайпеде – 160, в Шяуляй – 120, в Панявежисе — 850.

Процедура проходили на 26 прививочных пунктах.

В воскресенье больницы Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляй и Панявежиса одновременно начали процесс вакцинации в восемь часов утра.

Медработников прививали вакциной от COVID-19, созданной BioNTech и Pfizer.

Первая партия с 9750 дозами вакцин в Литву была доставлена в субботу ранним утром.