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В Pfizer спрогнозировали сроки окончания пандемии

Photo by Cityswift on Foter.com / CC BY

Гендиректор Pfizer Альберт Бурла полагает, что люди смогут вернуться к нормальной жизни в течение года после пандемии. Об этом сообщает CNBC.

«Я думаю, что в течение года мы сможем вернуться к нормальной жизни», — сказал Бурла.

По словам главы Pfizer, возвращение к нормальной жизни будет иметь определенные оговорки.

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«Я не думаю, что это означает, что штаммы больше не будут появляться, и я не думаю, что это означает, что мы сможем прожить свою жизнь без прививок». — пояснил Бурла.

В частности, вероятно, потребуются ежегодные прививки от коронавируса.

«У нас будут вакцины, которых хватит как минимум на год, и я думаю, что наиболее вероятным сценарием будет ежегодная вакцинация, но на самом деле мы не знаем, нам нужно подождать и посмотреть данные», — подытожил Бурла.

Напомним, что ранее были созданы нано-антитела для борьбы с новыми штаммами коронавируса. Теперь ученые планируют создать на основе антител лекарственные препараты и испытать их эффективность на добровольцах.

korrespondent.net

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