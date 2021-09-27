В Pfizer спрогнозировали сроки окончания пандемии

Гендиректор Pfizer Альберт Бурла полагает, что люди смогут вернуться к нормальной жизни в течение года после пандемии. Об этом сообщает CNBC.

«Я думаю, что в течение года мы сможем вернуться к нормальной жизни», — сказал Бурла.

По словам главы Pfizer, возвращение к нормальной жизни будет иметь определенные оговорки.