Виленский Вестник

В планах – министерский городок

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Правительство Литвы продолжает дискутировать в связи с планами строительства отдельного городка для восьми министерств, склоняется к месту у Сейма в Вильнюсе, на месте нынешней бесплатной автомобильной парковки, сообщает BNS.

Этот вариант кабмин выбирает как наиболее экономичный из четырех альтернатив, представленных в исследовании Turto bankas (Имущественного банка). Из пяти вариантов переселения было избрано строительство новых зданий.

«После проведения анализа урбанистических, архитектурных и технических аспектов участков, принадлежащих государству по праву собственности, и оценки возможностей реализации проекта министерского городка было предложено оптимальное место для его создания – участок у Сейма», – сообщил BNS отдел правительственной канцелярии по связям с общественностью.

Имущественный банк сообщил BNS, что в целом в исследовании анализировались 11 мест в Вильнюсе, на конечном этапе были выбраны четыре.

Канцлер Сейма Дайва Раудонене подтвердила BNS, что недавно правление парламента получило письмо о строительстве, однако оно пока не обсуждалось.

Рассматривались и пять вариантов развития проекта: покупка уже построенного здания, строительство нового комплекса, а также строительство такого комплекса за счет частного и государственного партнерства, лизинг. Избран вариант нового строительства.

«Этот способ реализации указан в инвестиционном проекте финансов как наиболее обоснованный», – сказал BNS руководитель службы Имущественного банка по вопросам коммуникации Томас Багдонас.

Имущественный банк считает, что при использовании традиционного оборудования, в зависимости от избранного места и прочих факторов, строительство обойдется от 62 до 67 млн евро. Это планируется сделать за государственные средства. Подсчитано, что такие инвестиции потребуются для оборудования помещений площадью 24 тыс. кв. метров – в целом около 2 тыс. рабочих мест.

По сообщению Имущественного банка, точное количество зданий и их размещение на участке выяснятся только после архитектурного конкурса. В проекте отмечается, что в новые помещения должны переехать министерства окружающей среды, энергетики, финансов, социальной защиты и труда, здравоохранения, транспорта и коммуникаций, юстиции, экономики и инноваций.

Информация «ЛК», BNS                     

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