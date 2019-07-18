В погоне за прибылью

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При предоставлении услуг пациентам в государственных и частных медицинских учреждениях Литвы часто выявляются различные типы схожих нарушений, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Литвы. Различие заключается в том, что частные поставщики услуг часто не соблюдают требований правовых актов в отношении предоставляемых услуг, они стремятся к имущественной выгоде, заметны признаки недобросовестной коммерции.

Это зафиксировала Национальная служба аккредитации по уходу за здоровьем, которая регулярно проводит плановые и внеплановые проверки учреждений и выявляет нарушения.

По словам директора службы аккредитации Норы Рибокене, задача как государственных, так и частных учреждений — обеспечение качественного и эффективного медицинского обслуживания.

«Люди часто выбирают услуги частного сектора, чтобы как можно скорее попасть к специалистам или в надежде на более качественное обслуживание. Однако за последние несколько лет мы замечаем все больше нарушений в частных учреждениях, по сравнению с государственными или муниципальными. Это прежде всего касается нарушений медицинских норм: в частных учреждениях обнаружены нарушения, составляющие почти половину исследованных случаев, а в государственных и муниципальных учреждениях выявленные неполадки составляли одну треть», — говорит Н. Рибокене.

Это свидетельствует о том, что специалисты частных учреждений превышают свои полномочия, предоставляют услуги, которые не могут и не имеют права предоставлять. Это происходит потому, что эти учреждения в целях экономии средств не трудоустраивают специалистов нужной профессиональной квалификации.

«Другая негативная ситуация заключается в том, что в целях получения финансовой выгоды пациентам назначаются ненужные в конкретном случае исследования. Встречаются также случаи, когда пациенты должны платить за предоставляемые им услуги, даже если они оплачиваются государством», — говорит директор службы аккредитации.

Кроме того, установлено, что частные учреждения нередко выдают медицинские справки без осмотра и необходимых исследований. Так Служба аккредитации сотрудничает с Regitra, регулярно получающей информацию от государственных учреждений о людях, которые переболели или больны тяжелыми болезнями и потому не могут управлять транспортными средствами. Тем не менее бывают случаи, когда через несколько дней те же люди предъявляют справки из частных учреждений о том, что по состоянию здоровья они могут водить автомобили.

В погоне за прибылью в учреждениях иногда используются не отвечающие требованиям приборы, а пациентам предоставляется вводящая в заблуждение, не соответствующая действительности информация. Также нет необходимости предоставлять медицинские услуги «чудесными» устройствами, не имеющими никаких диагностических или лечебных свойств. Нередки случаи, когда учреждения не отвечают на жалобы пациентов в связи с тем, что медицинская документация больного не передается другому выбранному им учреждению. Незаконной также считается посещение представителями частных медицинских учреждений выставок и других мероприятий с целью продать исследования.

«Финансовая выгода учреждений не может поставить под угрозу интересы пациентов. Недопустима бессовестная продажа медицинских справок или исследований под прикрытием важных программ. Должны использоваться только утвержденные методы диагностики и лечения. В противном случае грозит штраф, приостановление или ликвидация лицензии», — предупреждает Н. Рибокене.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ