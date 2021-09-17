В поисках лучшей жизни

В начале сентября сотрудники Каунасской территориальной таможни задержали четырех граждан Ирака, которых привез в Литву гражданин Латвии, сообщает пресс-служба Литовской таможни.
Гражданин Латвии ехал в Литву по трассе Панявежис – Пасвалис – Рига, его автомобиль был остановлен в Пасвальском районе для досмотра. С ним в машине находились четыре гражданина Ирака. Ранее они подали прошение о предоставлении убежища в Латвии и были поселены в Центре размещения беженцев, который не имели права покидать.
О случившемся были проинформированы пограничники. Началось досудебное расследование по факту незаконного перемещения людей через государственную границу.
Отмечается, что это не первый случай попытки граждан третьих стран, незаконно проникших в Латвию, переехать в другую страну Евросоюза. В августе этого года подобная ситуация произошла в Эстонии – тогда в Таллинском порту в багажнике автомобиля с финскими номерами был обнаружен гражданин Ирака, ранее пересекший белорусско-латвийскую границу.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ