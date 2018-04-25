В поисках полигона

Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что поиск места для нового полигона возобновится, а территория рядом с Куршенай и Тяльшяй не будет затронута с учетом интереса жителей сохранить плодородные земли.
«На Совете по оборонным ресурсам мы договорились о том, что нужно провести новое исследование и искать место для полигона по всей Литве, а не только в западной ее части», – сказал в интервью BNS генерал-лейтенант В. Рупшис.
Литовской армии требуется новый полигон, чтобы обеспечить надлежащие условия для учений. Крупнейшие полигоны в Пабраде и Гайжюнай стали малы с укреплением Литовской армии и ростом количества союзнических сил, а их расширение практически невозможно.
В этом году было проведено исследование потенциала при поиске территории в 20 тыс. гектаров в Западной Литве, чтобы на ней могла маневрировать боевая группа в размере батальона. Выбор пал на территории рядом с Тяльшяй и Куршенай.
Командующий армией отметил, что тактически это было бы хорошее место для полигона, однако есть понимание, что это вряд ли возможно, поскольку здесь много плодородной земли.
Информация «ЛК», BNS