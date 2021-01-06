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TOP,Бизнес,Новости,Экономика

В поле зрения парламентариев Литвы – расследования ведомств США по деятельности банков

Фото pixabay.com

Литовские парламентарии намерены выяснять ситуацию с возможными расследованиями, которые проводят ведомства США в отношении действующих в Литве скандинавских банков. 

На закрытое заседание в среду соберутся члены Комитета по бюджету и финансам (КБФ) , Комитета по нацбезопасности и обороне. Опубликованная тема заседания: «Расследования, проводимые ведомствами США в отношении коммерческих банков, действующих в Литве». 

Как сказал BNS председатель КБФ Миколас Маяускас, в заседании примут участие представители Банка Литвы (Центробанка), Генпрокуратуры, Департамента госбезопасности, Службы расследования финансовых преступлений. 

«На заседании будут обсуждаться проводимые США расследования деятельности подразделений скандинавских банков в Балтийских странах. Мы должны предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности и надежности финансовой системы Литвы», – сказал BNS М. Маяускас.

Председатель КНБО Лауринас Касчюнас сказал, что парламентарии обсудят сотрудничество с главами основных правоохранительных и контролирующих органов.

«Четкая ответственность ведомств и алгоритмы действий помогут обеспечить эффективную превенцию отмывания денег», – сказал он BNS.

Запросы США

Шведское бизнес-издание Dagens Industri в декабре сообщило, что Федеральной бюро расследований (ФБР) США проводит расследование в отношении скандинавских банков SEB, Swedbank и Danske Bank в связи с нарушениями, которые, как подозревается, были совершены подразделениями этих банков в Балтийских странах. 

Источники Dagens Industri отметили, что американские ведомства расследуют мошенничество и отмывание денег в трех подразделениях банков в Балтийских странах. Сообщалось, что минувшим летом шведское Министерство юстиции получило просьбу о правовой помощи от коллег в США – из нее становится ясно, что деятельность упомянутых банков расследуют ведомства федеральных властей США. После этой статьи на рынке упал курс акций банков. 

Представитель по связям с общественностью литовского Министерства юстиции Каролина Фроловене сообщила BNS, что ведомство не получала подобного обращения и просьбы. 

Банк Литвы заявил, что не располагает данными о расследованиях США в отношении действующих в Литве банков. 

«Банк Литвы не получал официальной информации, включая и просьб о сотрудничестве, по расследованиям, проводимым США. У нас есть информация общего характера из публичных источников, в которых не упоминаются действующие в Литве банки», – сказал BNS представитель по связям с общественностью ЦБ Гедрюс Шнюкас.

BNS пока не удалось получить комментария Генпрокуратуры по этому вопросу.

Банки: ничего нового

Скандинавские банки утверждают, что опубликованная в СМИ информация о расследовании, проводимом США не является новым, однако они заявляют, что не могут детализировать, какие именно службы проводят расследование. 

«Мы знаем, что Danske Bank расследуют ведомствам Дании, США, Эстонии и Франции, и как мы уже не раз заявляли ранее, мы со всеми ими поддерживаем тесный диалог. Однако, все же мы не можем оценить то, какими будут результаты этого диалога и сколько он может продлиться», – сказал BNS представитель Danske Bank Стефан Сингх Кайлай.

«В опубликованных ранее сообщениях о финансовых результатах группа об этом извещала, и это не является новой информацией. Swedbank сотрудничает с ведомствами США и предоставляет всю информацию, необходимую для расследований, однако по правовым причинам, мы не можем раскрыть, какие ведомства проводят эти расследования», – сказал BNS представитель по связям с общественностью Swedbank Саулюс Абрашкявичюс.

Банк SEB bankas утверждает, что ранее сообщал о запросах, полученных от органов США, связанных с информацией о мерах борьбы с отмыванием денег.  

«Поскольку зарубежные органы власти запрещают распространять информацию, а возможность делиться ею регламентируется, мы решили не упоминать отдельные ведомства, однако всегда прозрачно будем сотрудничать со всеми ведомствами, которые задают нам вопросы», – отметил в присланном BNS комментарии представитель по связям с общественностью SEB Франк Хойем.

«С учетом недавно завершенных расследований в Швеции и в Балтийских странах, связанных с мерами SEB по борьбе с отмыванием денег, естественно, что и другие ведомства надзора задают нам вопросы. Однако нам не было сообщено о каких-либо обвинениях в отношении  SEB, и, насколько нам известно, в отношении группы SEB не ведется следственный процесс, связанные с применением мер воздействия», – отметил он.

Крупнейший скандал с отмыванием денег возник в 2018 году, когда датский банк Danske признал, что через его подразделение в Эстонии было переведено около 200 млн евро подозрительного происхождения из России и из других стран.

Позднее тень подозрения достигла и Швецию, по причине пробелов в превенции отмывании денег были наказаны банки Swedbank и SEB.

Представители литовских властей всегда старались акцентировать, что в Литве ситуация с рисками отмывания денег лучше, чем в других Балтийских странах. 

В поле зрения парламентариев Литвы – расследования ведомств США по деятельности банков

  1. Algis :

    То что Скандинавские банки хорошо наживаются на вкладчиках балтийских стран было давно понятно. А вот какое отношение к этому имеет ФБР США , что же они везде чувствуют себя хозяевами!тогда почему не расследуются дела по американским спонсорам цветных революций и содержащих на довольствии у них » правозащитников»?!

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