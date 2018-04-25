В поле зрения СРФП – Tez Tour и другие компании

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Глава одного из крупнейших литовских туроператоров Tez Tour Александр Суков, компании VIP Viesosios informacijos partneriai, Aza Tours и некоторые другие подозреваются в фальсификации документов и уклонении от уплаты налогов, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

Следователи Вильнюсского управления Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) раскрыли группу из 13 сообщников, которую подозревают в сокрытии доходов не менее чем на 2 млн евро с привлечением более десятка компаний туристических услуг.

В начале октября СРФП сообщала, что членам группировки сообщников предъявлены подозрения в мошенничестве, присвоении имущества, предоставлении ложных данных о доходах, прибыли или имуществе, ведении ложного бухгалтерского учета и фальсификации бухгалтерских документов.

Есть подозрения в том, что в схеме сокрытия налогов с целью сокращения реально получаемых доходов использовались учрежденные в Латвии, но не осуществляющие никакой деятельности компании.

VIP Viesosios informacijos partneriai: компании не предъявлены подозрения

Пиар-агентство VIP Viesosios informacijos partneriai утверждает, что опубликованная газетой Verslo zinios информация о предъявленных ему подозрениях в фальсификации документов и сокрытии налогов вводит в заблуждение и не соответствует реальности.

«Ни мне, ни руководству компании, ни самой компании не предъявлялись никакие подозрения, нас не обвиняют в действиях, описываемых в различных средствах массовой информации», – информировала в присланном BNS комментарии директор компании Берта Чайкаускайте.

Она отметила, что у VIP Viesosios informacijos partneriai нет никаких договорных обязательств с упомянутым в СМИ туроператором Tez Tour.

Б. Чайкаускайте, возглавляющая VIP Viesosios informacijos partneriai c 6 сентября, приобрела эту компанию у Дарюса Гудялиса в октябре. Ранее директором компании был Гедрюс Галдикас.