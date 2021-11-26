В полиции – нехватка кадров

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Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела признает, что нехватка сотрудников в системе негативно сказывается на работе полиции, сообщает lrt.lt.

На прошедшей на минувшей неделе в Сейме конференции председатель профсоюза полиции Литвы Рома Катинене сказала, что в 2022 году основными вызовами для полицейских, вероятно, останутся пандемия коронавируса и нелегальная миграция.

«Если ситуация с коронавирусом в стране сейчас хоть немного прояснилась, то есть стало ясно, какие меры следует предпринимать, уже есть вакцины, но есть еще один очень важный момент, который определяет вопросы национальной безопасности, — это касается нелегальных мигрантов, наблюдения за лагерями мигрантов, которые незаконно пересекли границу, и охрана границы. Для полиции это будет самым большим вызовом», — прокомментировала ситуацию Р. Катинене.

Глава профсоюза полиции отметила, что бюджет полиции в следующем году будет больше, чем в этом, но также очень важно, чтобы средства выделялись на каждую дополнительную работу в полиции. По словам Р. Катинене, одной из самых больших проблем в полиции на данный момент является нехватка сотрудников. В настоящее время не хватает около 1500 полицейских. Тем не менее, как отмечает Р. Катинене, на полицию возложено около 30 функций, тогда как другие государственные службы должны выполнять до 10 функций.

Участвовавший в конференции генеральный комиссар полиции Р. Пожела, отвечая на заявления Р. Катинене, сказал, что следует понимать, что в настоящее время страна живет в непривычном ритме, поскольку остаются два чрезвычайных положения — из-за пандемии коронавируса и нелегальной миграции. В результате, по его словам, у полиции необычайно большой объем работы и появились дополнительные функции.

Однако Р.Пожела не скрывал, что согласен с тем, что самая большая проблема полиции на данный момент — нехватка сотрудников.

«Представьте, если у нас сегодня было бы на 1000 больше. Я говорю об объеме и качестве выполнения наших функций — мы могли бы на ту же границу отправить больше своих ресурсов», — пояснил генеральный комиссар полиции.

«Я уверен, что с бюджетом следующего года мы продвинемся вперед и ситуация улучшится, но я говорю об этом с осторожным оптимизмом», — добавил Р. Пожела.

Председатель сеймовского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас выразил удовлетворение тем, что в следующем году бюджет полиции значительно вырастет — с 246 до 283 млн евро.

Парламентарий также предложил изменить порядок финансирования правоохранительных органов, к примеру, по аналогии с финансированием обороны, выделяя из бюджета определенный процент. Глава профсоюза Р. Катинене сказала, что поддерживает такую ​​идею.

Информация литовских СМИ