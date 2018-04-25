В Польше 2347 человек заражены, 35 скончались от коронавируса

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В Польше еще два человека, заболевшие COVID-19, скончались. Жертвами стали 83-летний мужчина из больницы в Варшаве и 68-летний пациент больницы в Тыхах. Оба имели сопутствующие заболевания,сообщает Польское радио.

Министерство здравоохранения Польши сообщило о 36 новых случаях заражения: 10 было зарегистрировано в Великопольском, 8 – в Силезском, 8 – в Малопольском, 4 – в Нижнесилезском, 4 – в Западно-Поморском воеводствах, а также по одному пациенту в Свентокшиском и Варминьско-Мазурском воеводствах. В общей сложности число инфицированных коронавирусом увеличилось до 2347, 35 человек скончались.

Заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска анонсировал создание специальной информационной линии для медицинского персонала, который находится в наибольшей опасности.

«Эта инфолиния будет способствовать быстрому тестированию на наличие в организме вируса. Мы хотим, чтобы, в первую очередь, эти тесты делали сотрудникам службы здравоохранения», — сказал заместитель главы Минздрава.