В Польше бизнесмены потребуют через суд компенсацию ущерба из-за локдауна

Фото pixabay.com

В Польше предприниматели подали в суд первые иски по возмещению ущерба, нанесенного введенными из-за пандемии ограничениями, сообщает Business Insider Polska.

В настоящее время в суд поступило два иска. Предприниматели требуют компенсации в размере около 675 тыс. злотых (более $180 тыс.). Ответы на иски готовит Генеральная прокуратура, которая будет представлять Государственную казну Польши в зале суда.

Польское правительство начало вводить ограничения на ведение бизнеса после вспышки пандемии в марте 2020 года. В конце весны большинство ограничительных мер было снято. Однако карантинные меры вернулись осенью со второй волной COVID-19. В результате бизнесу был нанесен огромный ущерб, многие отрасли не могут восстановиться до сих пор. Выплаты пострадавшим предпринимателям в рамках антикризисных мер, разработанных правительством, не могут покрыть убытки от локдауна.