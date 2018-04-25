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С 15 октября в Польше будут действовать часы для пожилых людей. Об этом сообщает польское издание Dziennik Zaсhodni.

Это правило означает, что с 10 до 12 утра только пожилые люди смогут делать покупки в магазинах и аптеках. Правительство объясняет введение такого правила заботой о самых старших польских гражданах. Такое правило уже действовало на территории Польши весной этого года. Сейчас его решили ввести повторно из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Однако, в правилах произошли некоторые изменения. Раньше оно касалось только людей старше 65 лет. Теперь возрастная планка снижена, правило распространяется и на лиц 60 лет. Сообщается, что опыт предыдущего периода действия этого постановления показал, что лишь малая часть пожилых людей пользовались возможностью совершать покупки в отведённые часы.

Правительство рассчитывает на то, что в этот раз большее количество людей воспользуются такой привилегией.