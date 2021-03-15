В Польше будут судить футбольных болельщиков за нарушение карантина

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В Польше будут судить футбольных болельщиков за нарушение карантинных мер во время матча «Легия» (Варшава) с командой «Варта» (Познань), сообщает «Польское радио».

Несмотря на продолжающуюся пандемию и ограничения, толпы болельщиков собрались в минувшие выходные перед стадионом в Варшаве, чтобы таким образом подбодрить футболистов.